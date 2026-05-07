В сквере у Киевского РИКа в Донецке появятся детские площадки и фотозона

Ремонтные работы продлятся до 20 сентября. Фото: Минстрой ДНР

Процесс создания комфортной городской среды в Донецке продолжается. Жители активно делятся своими идеями по благоустройству сквера у Киевского РИКа, и многие предложения уже учли в ходе реконструкции. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Так, к администрации города поступило множество обращений от горожан: среди предложений были создание специальной площадки для выгула собак, установка беседок, увеличение количества цветущих и хвойных деревьев, возвращение бесплатного Wi-Fi, а также обустройство разметки для детских машинок и установка качелей.

Администрация разъяснила, как будут реализованы пожелания. Благоустройство сквера включает в себя установку нового освещения, системы видеонаблюдения, создание современных детских и спортивных площадок, обустройство пандусов для маломобильных граждан и формирование зоны тихого отдыха.

Площадку для собак разместят на другой территории, как требуют того санитарные нормы. Техническая возможность для размещения беседок и фонтанов в данном сквере отсутствует, однако зону отдыха дополнят новыми малыми архитектурными формами и фотозоной.

- Работы продлятся до 20 сентября, и после их завершения сквер станет современным и удобным для всех, - говорится в сообщении.

