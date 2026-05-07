В парке имени Щербакова в Донецке высаживают сотни новых цветов

Любимый жителями Донецка парк имени Щербакова преображается на глазах. Сейчас на его территории активно ведутся работы по озеленению. Сотни новых цветов, которые высаживают здесь, обещают придать парку особый шарм и превратить его в центр весеннего настроения. Об этом сообщили в администрации города.
На клумбах парка уже вовсю кипит работа: специалисты кропотливо высаживают разнообразные цветочные культуры, стремясь создать живописные и гармоничные композиции. В этом году для озеленения выбраны как классические, так и более редкие сорта растений. Так, на клумбах парка скоро появятся яркие островки из виолы, сальвии, петуний и цинерарий, которые подарят посетителям настоящее эстетическое наслаждение.
Администрация города приглашает всех жителей и гостей Донецка посетить обновленный парк и насладиться его весенней красотой.
- Приходите гулять, любоваться и заряжаться весенним вдохновением!- призывают горожан в мэрии.
