В Донецке планируют обновить систему ливневок

В прошлом году обильные осадки высветили недостатки в работе ливневой системы Донецка. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецке планируют обновить систему ливневой канализации. В рамках разработки нового генерального плана города предусмотрена масштабная реконструкция и строительство водосточных сетей. Как сообщили ДАН в пресс-службе Единого института пространственного планирования РФ, это позволит создать современную и надежную систему отведения дождевых стоков.

Проектом предусмотрена не только реконструкция всех существующих коллекторов и водовыпусков, но и строительство более 390 километров новых водосточных сетей. Особенностью новой системы станет отведение собранных поверхностных стоков на специально планируемые 54 очистных сооружения. Это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе и предотвратить подтопления, вызванные обильными осадками.

Напомним, что в 2025 году обильные осадки в июне высветили недостатки в работе ливневой системы Донецка. Из-за сильных дождей улицы и магистрали города оказались затоплены. Глава ДНР Денис Пушилин лично оценил масштабы подтоплений и констатировал наличие серьезной проблемы с ливневками.

