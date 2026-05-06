Кузбасс обеспечивает стабильную работу объектов жизнеобеспечения в Горловке

Рабочие ежедневно проводят как аварийно-восстановительные, так и комплексные профилактические мероприятия на коммунальных сетях. Фото: Минстрой ДНР

В Горловке благодаря слаженным действиям работников местного филиала «Вода Донбасса» и шеф-региона Кузбасса наладили стабильную работу объектов жизнеобеспечения. Рабочие ежедневно проводят как аварийно-восстановительные, так и комплексные профилактические мероприятия на коммунальных сетях. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

В городе были обновлены 136 метров водопроводных сетей. Кроме того, устранены свыше ста утечек на линиях водоснабжения и такое же количество засоров в канализационных системах. Проведены работы по очистке 16 водопроводных и 19 канализационных колодцев. Были заменены 13 пожарных гидрантов и 3 запорных задвижки, а также прочищены 1200 метров канализационных магистралей.

- Регулярные проверки позволяют выявлять проблемные участки на ранних стадиях, что способствует повышению общей надежности систем водоснабжения и водоотведения, - отметили в ведомстве.

