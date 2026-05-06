Парк «Энергетиков» в Донецке стал еще уютнее благодаря активному участию горожан

Парк «Энергетиков» в Донецке стал еще более уютным благодаря активному участию и пожеланиям самих горожан. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Все началось с обращения одного из местных жителей в администрацию Донецка. Горожанин попросил установить больше качелей и устранить повреждения на имеющихся объектах.

Городские власти оперативно отреагировали на обращение. Уже 11 апреля в рамках общереспубликанского субботника была проведена уборка парка и прилегающей территории, а также отремонтировано все оборудование. В тот же день на территории парка «Энергетиков» прошла высадка роз.

Продолжая работу по озеленению, 25 апреля в рамках Всероссийского субботника в парке высадили 75 саженцев деревьев. Эти новые насаждения создадут еще более комфортную атмосферу для отдыха.

Для обеспечения постоянной обратной связи и вовлечения жителей в дальнейшее развитие территории на информационном стенде парка «Энергетиков» размещен QR-код.

- С его помощью можно быстро ознакомиться с историей благоустройства парка и оставить свои предложения по дальнейшему развитию территории, - заявили в Минстрое ДНР.

Росгвардейцы благоустроили участок ветерана в ДНР, которому исполнился 101 год

Сотрудники Росгвардии расчистили дорожки, привели в порядок клумбы и газоны, собрали опавшую листву и сухие ветки, прибрались дома у ветерана Великой Отечественной (подробнее)