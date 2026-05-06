В Мариупольской школе №21 открыли «Парту Героя», которая стала девятой в городе. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариупольской средней школе №21 в торжественной обстановке открыли «Парту Героя» в память о выпускнике Максима «Графа» Оболенского. Парта стала уже девятой в городском округе. Об этом сообщил глава Мариуполя Антон Кольцов.

- Имея за плечами опыт службы в пограничных войсках, в 2024 году мариуполец встал на защиту Родины - отправился добровольцем в зону СВО, - рассказывает Кольцов. - Весь боевой путь гранатометчика Максима связан с 8-й ротой 3-го батальона 33-го гвардейского мотострелкового Берлинского, Донского казачьего полка. 8 ноября 2024 года в Константиновке «Граф» героически погиб, спасая раненого товарища.

Школьники, преподаватели и мама Героя возложили цветы к именной парте.

Ранее сообщалось, что в Горловской школе №16 открыли «Парты Героев», посвященные защитникам Донбасса Даниилу Бондарю и Максиму Сайко.

