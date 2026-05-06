Расскажем, какой будет погода в Донецке 6 мая 2026 года.

Температура воздуха

В среду метеорологи обещают жителям и гостям Донецка достаточно теплый день. Днем температура воздуха поднимется до +20-22°C. В утренние часы будет немного прохладнее - около +9-10°C, а ночная температура прогнозируется в пределах +16-17°C.

Осадки

Несмотря на переменную облачность, осадков в этот день не ожидается. Ветер будет дуть преимущественно с запада, его скорость составит 2-3 метра в секунду, с возможными кратковременными порывами до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет пониженным - около 742-743 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

6 мая по народному календарю отмечают Юрьев день - праздник, связанный с великомучеником Георгием Победоносцем, которого в православной традиции считают одним из самых почитаемых святых. В народе его чаще всего называли Егором или Егорием, отсюда и пошло название «Егорьев день».

На Руси именно с этого дня традиционно начинались полевые работы. Крестьяне выходили на уже засеянные поля, служили молебны и кропили землю святой водой, стремясь задобрить природу и обеспечить себе хороший урожай.

