В ДНР обсудили с Росморречфлотом будущее Мариупольского торгового порта

В ДНР прошло рабочее совещание, посвященное перспективам развития Мариупольского порта и всей морской отрасли региона. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Владимир Аборнев, представители Минтранса РФ, а также руководство администрации морского порта Мариуполя.

- Обсудили с коллегами перспективы развития Мариупольского порта и морской отрасли Республики в целом - и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, уделив отдельное внимание ключевым приоритетам, таким как: восстановление и модернизация портовой инфраструктуры и производственных мощностей, наращивание объемов грузоперевозок с расширением их номенклатуры и географии, - сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Важным аспектом обсуждения стала транспортная доступность. Участники совещания затронули вопросы развития подъездных железнодорожных и автомобильных путей, создания современных складских комплексов, а также организации работы зоны таможенного контроля и пункта пропуска. Обсуждались и вопросы, связанные с планируемым открытием пассажирского сообщения между ДНР и Ростовской областью.

- Уверен, что поэтапное и согласованное движение вперед даст нам ощутимый экономический эффект в перспективе. Благодарен коллегам за конструктив и готовность к дальнейшей совместной работе, - заявил Александр Бондаренко.

