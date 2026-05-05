Ветераны-чернобыльцы в ДНР награждены благодарностями Правительства

Представители Министерства здравоохранения ДНР вручили благодарности от Правительства Республики ветеранам-чернобыльцам. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Награды получили ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые в 1986 году одними из первых вышли на борьбу с радиационной угрозой.

- Вы проявили настоящую ответственность перед будущими поколениями. Ценой своего здоровья и жизни вы остановили радиоактивную угрозу. Низкий вам поклон. Мы никогда не забудем ваш подвиг и тех, кто пострадал от радиационных катастроф, - отметил замминистра здравоохранения ДНР Игорь Коваленко.

Ветераны, в свою очередь, поделились воспоминаниями о событиях апреля 1986 года и рассказали, как проводили дезактивацию после аварии на Чернобыльской АЭС, оказывали первую помощь пострадавшим и вывозили жителей из зоны отчуждения.

Награжденные поблагодарили Правительство ДНР за внимание и заботу.

