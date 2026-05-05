В Горловке реконструировали котельную, обеспечивающую теплом 10 тысяч жителей. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Горловке завершили реконструкцию котельной №128, которая обеспечивает теплом примерно десять тысяч местных жителей. Об этом рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Он отметил, что Горловка - второй по величине город Донбасса, и, несмотря на сложную обстановку, люди здесь продолжают жить и работать, поэтому так важно дать им надежный доступ к коммунальным услугам.

Котельная подает тепло в 40 многоквартирных домов и на десять социальных объектов. Долгие годы она работала на старых котлах и насосах, установленных еще в 1960-х годах. В ходе реконструкции под контролем ФРТ все инженерные системы заменили на современные, и теперь запаса мощности котельной хватит, чтобы без проблем отопить всех абонентов будущей зимой.

Ранее сообщалось, что Кузбасс продолжает восстановление многоквартирных домов в Горловке, пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Работы ведутся сразу на 11 объектах.

