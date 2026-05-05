В ДНР завершили сев ранних яровых на 95,8% и перевыполнили план по нуту

По данным на 4 мая, в Донецкой Народной Республике яровой сев проведен на 29 процентах запланированных площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Практически завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур - 95,8 процента. Ячмень высеяли в оптимальные агротехнические сроки, сохраняется высокая динамика по зернобобовой группе. По отдельным культурам, например, по нуту, зафиксировано значительное превышение плана.

Сев поздних культур продолжается в плановом режиме. Кукуруза на зерно засеяна на уровне около 20 процентов. Технические культуры находятся в стадии активного наращивания темпов, общий показатель составляет порядка 11 процентов. В сегменте кормовых культур отмечается уверенная динамика - выполнено более 40 процентов плана, что является важным фактором формирования устойчивой кормовой базы.

Ранее сообщалось, что посевная кампания в ДНР идет с опережением прошлогодних показателей.

