Во вторник в столице ДНР установится по-летнему теплая погода. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха и полное отсутствие осадков, что создаст прекрасные условия для отдыха и активного времяпровождения. Расскажем, какой будет погода в Донецке 5 мая 2026 года.

Температура воздуха

Жители Донецка смогут насладиться настоящим майским теплом: по прогнозам метеорологов, 5 мая дневная температура воздуха поднимется до отметки +19-20°C. Утром воздух будет прохладнее, около +6-7°C, но к полудню он прогреется до летних значений. Ночная температура также останется на комфортном уровне, прогнозируется около +14-15°C.

Осадки

Несмотря на переменную облачность, осадков в этот день не предвидится. Ветер будет преимущественно восточного и северо-восточного направления, его скорость составит 2-3 метра в секунду, с возможными кратковременными порывами до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

5 мая в народном календаре отмечается как День Луки. Православная церковь в этот день чтит память святого апостола Луки, одного из соратников святого Павла.

В народной традиции День Луки тесно связывали с земледельческими работами. На Руси в это время было принято высаживать лук. Его ценили не только как огородную культуру, но и как мощное средство для оберега и лечения.

