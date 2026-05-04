Школьники Мариуполя побывали на выставке «Героическая оборона Ленинграда»

Дети познакомились с биографией Андрея Жданова, который руководил Ленинградом во время фашистской блокады, и узнали о героизме мирных жителей города-побратима. Фото: Администрация Мариуполя

Учащиеся школы №41 в Мариуполе побывали в доме-музее Андрея Жданова, где развернута выставка, посвященная героической обороне Ленинграда. Посещение экспозиции стало приятным и познавательным подарком для детей, которые победили в школьной экологической акции. Об этом сообщили в администрации города.

- Ребята познакомились с биографией нашего земляка, государственного деятеля Андрея Жданова, который руководил Ленинградом в тяжелые годы фашистской блокады, узнали о героизме мирных жителей города-побратима, - отметили там.

Директор школы Оксана Гринева рассказала, что учебное заведение активно поддерживает патриотические инициативы. Так, к примеру, школа присоединилась к Всероссийской акции «Окна Победы». Учащиеся и педагоги совместно украсили окна школы георгиевскими лентами, символическими звездами, изображениями журавлей и Вечного огня, отдавая дань уважения великому подвигу советского народа.

