В Тельманово установили новое оборудование на насосных станциях

Специалисты провели комплексные работы. Фото: Минстрой ДНР

В Тельманово специалисты местного филиала предприятия «Вода Донбасса» вместе с коммунальщиками из регионов-шефов - Свердловской и Московской областей - провели комплексные работы, которые позволили стабилизировать давление в водопроводных сетях и минимизировать потери воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В апреле специалисты заменили 200 метров изношенных труб, устранили 31 порыв на водопроводе и 37 засоров в канализации. Также провели диагностику и ремонт насосных станций, установив новые насосные агрегаты.

Кроме того, были прочищены 2 километра канализационных сетей и произведена замена запорной арматуры.

- Благодаря проведенным мероприятиям удалось стабилизировать давление на проблемных участках, сократить потери воды и обеспечить стабильное функционирование объектов, - заявили в Минстрое.

