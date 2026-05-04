В Тельманово установили новое оборудование на насосных станциях

В Тельманово специалисты местного филиала предприятия «Вода Донбасса» вместе с коммунальщиками из регионов-шефов - Свердловской и Московской областей - провели комплексные работы, которые позволили стабилизировать давление в водопроводных сетях и минимизировать потери воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
В апреле специалисты заменили 200 метров изношенных труб, устранили 31 порыв на водопроводе и 37 засоров в канализации. Также провели диагностику и ремонт насосных станций, установив новые насосные агрегаты.
Кроме того, были прочищены 2 километра канализационных сетей и произведена замена запорной арматуры.
- Благодаря проведенным мероприятиям удалось стабилизировать давление на проблемных участках, сократить потери воды и обеспечить стабильное функционирование объектов, - заявили в Минстрое.
