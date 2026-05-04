За год аудитория голосовых помощников в банковских приложениях выросла в десятки раз

За последний год частота использования голосовых команд для финансовых операций в России выросла почти на 70%, сообщили в банке ВТБ. Аудитория таких сервисов увеличилась в десятки раз.

Голосовой помощник банка позволяет оплачивать коммунальные платежи, сотовую связь, штрафы, переводить средства и открывать накопительные счета.

«Мы видим растущий спрос на голосовых помощников — они становятся реально удобным инструментом управления домом и семейными делами, в том числе финансами», — подчеркнула Жанна Шукис, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

По ее словам, в современном ритме жизни время - самый ценный ресурс, поэтому возможность дать банку голосовое поручение, не отрываясь от других дел, становится востребованнее.

Голосовой ассистент банка может обработать больше 2000 запросов. Самые популярные из них - платежи, переводы и информация о кешбэке.