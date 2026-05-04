Донецкие разработчики 20 мая 2026 года выпустят игру о Мариуполе «Куинджи, 93», которая расскажет о 18-летнем волонтере в период освобождения Мариуполя. Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

В основу сюжета разработчики добавили обычного парня из Донецка. Он является собирательным образом волонтеров, помогавшим Мариуполю в разгар боевых действий. В озвучке персонажей приняли участие известные рэп-исполнители Хаски и Дима ОМ.

Трейлер игры про Мариуполь от Донецких разработчиков

Игра посвящена погибшим волонтерам и будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что художественный фильм «Малыш», который в широком прокате кинотеатров страны будет до середины апреля, впервые показали в Донецке. В кинотеатр «Звездочка» пришли ветераны СВО и неравнодушная молодежь. В центре сюжета – 18-летний парень из Донецка Павел Черток, который мечтал стать рэпером, но после смерти своего отца военного в первые дни спецоперации решил стать добровольцем.

