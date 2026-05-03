Артисты Донбасс Оперы собрали помощь для пострадавших от паводков в Дагестане. Фото: Министерство культуры ДНР

Разгул стихии на Северном Кавказе и масштабные паводки в Дагестане сплотили всю страну. Не остались в стороне и деятели культуры ДНР. Как сообщили в Министерстве культуры Республики, вслед за волонтерами и общественными организациями к сбору гуманитарной помощи подключился коллектив Донбасс Оперы.

Артисты и сотрудники театра оперативно организовали акцию: собрали средства на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости для пострадавших.

Ранее сообщалось, что команда «Молодой гвардии Единой России» из Мариуполя совместно с руководителем представительства Санкт-Петербурга в приморском городе ДНР Олегом Моргуном передали гуманитарную помощь Дагестану.

Кроме того, из Донецкой Народной Республики в Дагестан отправили 12 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли: питьевая вода, продукты длительного хранения, теплые вещи, медикаменты, инструменты и средства для откачки воды.

