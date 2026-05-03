Новый врио главы Ясиноватского округа Николай Руппель начал работу с Авдеевки. Фото: Глава Ясиноватского МО

Недавно назначенный временно исполняющий полномочия главы Ясиноватского муниципального округа ДНР Николай Руппель приступил к работе с ознакомления с положением дел в населенных пунктах. Вместе с председателем муниципального совета Анной Бондарь и своими заместителями Артемом Поликарповым и Каролиной Лисовенко он посетил Авдеевку.

В первую очередь внимание уделили восстановленным и еще ремонтирующимся объектам. Руппель осмотрел жилые дома, которые приводили в порядок при участии Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, он проверил, как обстоят дела с предоставлением коммунальных услуг и электроснабжением местных жителей.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Николая Руппеля врио главы муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ. Он будет исполнять обязанности до дня избрания главы муниципального округа. Указ был подписан 29 апреля.

