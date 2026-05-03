В Снежном открыли музей под открытым небом в честь погибших участников СВО

В школе №15 Снежного увековечили память бывших учеников, погибших в ходе специальной военной операции. Памятное пространство организовали при участии ветеранов СВО и военнослужащих Росгвардии. Это первое в городе подобное место под открытым небом. Об этом сообщили в ЕР ДНР.
Директор школы Ирина Марченко назвала открытие мемориала большой честью. По ее словам, здесь планируют проводить уроки мужества для нынешних школьников, а со временем — благоустраивать территорию вокруг.
На церемонию пришли заместитель главы муниципалитета Владимир Судиловский, председатель городского совета депутатов Елена Петрухина, родственники погибших и местные жители. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».
Ранее сообщалось, что в школе №71 Донецка открыли две «Парты Героя» в честь педагогов школы, участников специальной военной операции Александра Жарикова и Игоря Курганского.
