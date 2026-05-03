ФК «Шахтер» обыграл «ПСК» и поднялся на второе место в ФНЛ-2. Фото: ФК «Шахтер» Донецк

Донецкий «Шахтер» одержал победу в 6-м туре ФНЛ-2, обыграв команду «ПСК» из станицы Динская со счетом 1:0. Встреча проходила на поле соперника, но горняки на протяжении всего матча владели преимуществом по контролю мяча.

После этой победы команда набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая только лидирующему «Севастополю-2014», у которого 16 баллов.

Следующий матч «Шахтер» проведет 8 мая на своем домашнем стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Соперником станет ФК «Ростов-2».

Ранее сообщалось, что Игорь Петров был назначен Президентом футбольного клуба «Шахтер» Донецк. Он обладает колоссальным опытом в спортивном менеджменте и глубоким пониманием специфики клубной деятельности. Также у него множество достижений за свою профессиональную карьеру, среди которых Обладатель Кубка СССР, Обладатель Суперкубка СССР.

