В воскресенье жители и гости столицы ДНР смогут насладиться умеренно теплой весенней погодой. Синоптики обещают полное отсутствие осадков, что позволит провести день на свежем воздухе без зонтов. Расскажем, какой будет погода в Донецке 3 мая 2026 года.

Температура воздуха

Утро в городе будет прохладным: столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов Цельсия. Однако с наступлением дневных часов воздух прогреется, достигнув комфортных +9-13°C. К ночи ожидается небольшое понижение температуры до +9-10°C.

Осадки

На протяжении дня небо над Донецком будет затянуто облаками, но вероятность дождя сводится к нулю. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, местами возможны порывы до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления будут в пределах нормы и составят 749-750 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

3 мая 2026 года приходится на особый день в народном календаре - День Окликания предков. Согласно верованиям, в это время граница между миром живых и мертвых истончается, позволяя душам усопших навещать своих родных.

Народные приметы погоды на 3 мая:

Дождь с молнией без грома предвещает ясную погоду.

Если гремит первый гром - к богатому урожаю хлеба.

Двойная или тройная радуга на небе - к скорым обильным ливням.

Расцвела черемуха - верный признак грядущих холодов.

Обильные дожди в этот день, по поверьям, сулят три урожайных года подряд.

