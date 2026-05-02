Пожарные спасли пятерых человек из горящей многоэтажки под Старобешево

Ночью в городе Комсомольское под Старобешево загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже жилого дома. Густой дым быстро распространился по верхним этажам здания.

К месту происшествия срочно направились пожарные расчеты. Прибыв на место, спасатели столкнулись с плотным задымлением, которое затрудняло видимость и дыхание. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации жильцов.

Используя специальные газодымозащитные устройства, пожарные смогли вывести на свежий воздух пятерых человек с пятого этажа. Среди спасенных оказались 15-летний подросток, 17-летний молодой человек, 76-летний пенсионер, а также две женщины в возрасте 75 и 41 года. Бригада «скорой помощи» осмотрела всех эвакуированных.

- К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, - сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

На месте происшествия работали 11 специалистов и 4 пожарных машины.

