Донецк
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
Радио
НовостиОбщество2 мая 2026 13:27

Более 20 тонн питьевой воды бесплатно доставили жителям пяти районов Донецка

Донецкие производители воды продолжают оказывать поддержку местному населению
Ирина ДМИТРИЕВА
Донецкие производители воды организовали бесплатную доставку питьевой воды жителям Буденновского, Кировского, Куйбышевского, Пролетарского и Калининского районов Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецкие производители воды организовали бесплатную доставку питьевой воды жителям Буденновского, Кировского, Куйбышевского, Пролетарского и Калининского районов Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке местные производители воды продолжают поддерживать горожан в условиях водной блокады, устроенной киевским режимом. Населению бесплатно доставляют питьевую воду. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Так, 2 мая очередная крупная партия - 22 тонны воды - была доставлена населению пяти районов Донецка.

- Сегодня донецкие производители воды организовали бесплатную доставку питьевой воды жителям Буденновского, Кировского, Куйбышевского, Пролетарского и Калининского районов, - заявили в городской администрации.

Власти города выразили благодарность компаниям-производителям за их активное участие, неравнодушие и оперативную поддержку местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР постараются сохранить запасы воды к следующему отопительному сезону. «Вода Донбасса» предпринимает усилия для поддержания текущего графика подачи воды в Республике.

