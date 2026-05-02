Более 20 тонн питьевой воды бесплатно доставили жителям пяти районов Донецка

Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке местные производители воды продолжают поддерживать горожан в условиях водной блокады, устроенной киевским режимом. Населению бесплатно доставляют питьевую воду. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Так, 2 мая очередная крупная партия - 22 тонны воды - была доставлена населению пяти районов Донецка.

- Сегодня донецкие производители воды организовали бесплатную доставку питьевой воды жителям Буденновского, Кировского, Куйбышевского, Пролетарского и Калининского районов, - заявили в городской администрации.

Власти города выразили благодарность компаниям-производителям за их активное участие, неравнодушие и оперативную поддержку местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР постараются сохранить запасы воды к следующему отопительному сезону. «Вода Донбасса» предпринимает усилия для поддержания текущего графика подачи воды в Республике.

