ДНР отправила в Дагестан еще 10 тонн гуманитарной помощи

В ДНР развернут единый центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Дагестана. Фото: ДРОО «Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)»

С первых же дней стихийного бедствия в Дагестане в ДНР по поручению Главы Республики Дениса Пушилина был оперативно развернут единый центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям. Очередная колонна с 10 тоннами необходимых вещей отправилась в пострадавший регион из Донецка 1 мая.

На протяжении трех недель более 100 волонтеров ежедневно работали над приемом, сортировкой и подготовкой к отправке собранных грузов. Общий объем оказанной Дагестану помощи от ДНР на данный момент уже достиг 27 тонн. В состав гуманитарных партий вошли продукты питания, питьевая вода, лекарства, генераторы, оборудование для откачки воды, одежда и предметы первой необходимости.

К процессу ликвидации последствий наводнения и адресной поддержке жителей в Дагестане присоединились активисты «Молодой Республики» и «Движения Первых». Всего к сбору помощи удалось привлечь более 70 организаций и сотни неравнодушных жителей ДНР.

- Для нас это не просто сбор гуманитарной помощи - это возможность поддержать людей, которые оказались в тяжелой ситуации, - прокомментировал руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский. - Волонтеры ежедневно работают на складе, принимают и сортируют грузы, чтобы помощь как можно быстрее дошла до пострадавших жителей.

