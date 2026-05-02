Школьники ДНР завершают участие во Всероссийской олимпиаде

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников подходит к завершению. Фото: ТГ/Толстыкина

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников - одного из крупнейших образовательных проектов для одаренных детей страны - подходит к завершению. На этой неделе в интеллектуальных испытаниях участвовали трое старшеклассников из ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Так, в олимпиаде по английскому языку регион представила ученица 11 класса школы №135 из Донецка Дарья Геркалюк. В области астрономии свои знания продемонстрировал ученик 9 класса лицея №37 города Донецка Александр Буряков. А по мировой художественной литературе от Республики выступила ученица 9 класса лицея №1 «Лидер» из Макеевки Алина Павлова.

Вице-премьер напомнила, что координатором всех этапов Всероссийской олимпиады школьников в ДНР выступает Республиканский лицей-интернат «Эрудит», где обучаются талантливые дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краеведческий музей Мариуполя запускает онлайн-викторину ко Дню Победы

Жителей Мариуполя приглашают проверить свои знания об истории города (подробнее)