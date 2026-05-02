Средства ПВО за сутки пресекли четыре попытки атак БПЛА ВСУ в ДНР

Вражеские дроны были своевременно обнаружены и уничтожены. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

За минувшие сутки над территорией ДНР были успешно нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Воздушное пространство удалось обезопасить благодаря работе системы «Купол Донбасса». В результате слаженных действий личный состав подразделений ПВО и мобильных групп смог своевременно обнаружить и уничтожить вражеские дроны, предотвратив тем самым возможные диверсии.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 4 дрона противника, - говорится в сообщении.

В Штабе обороны ДНР настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность. В случае обнаружения обломков сбитых беспилотников или любых подозрительных предметов граждан призывают незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

