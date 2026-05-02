Средства ПВО за сутки пресекли четыре попытки атак БПЛА ВСУ в ДНР

За минувшие сутки над территорией ДНР были успешно нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.
Воздушное пространство удалось обезопасить благодаря работе системы «Купол Донбасса». В результате слаженных действий личный состав подразделений ПВО и мобильных групп смог своевременно обнаружить и уничтожить вражеские дроны, предотвратив тем самым возможные диверсии.
- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 4 дрона противника, - говорится в сообщении.
В Штабе обороны ДНР настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность. В случае обнаружения обломков сбитых беспилотников или любых подозрительных предметов граждан призывают незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР из-за обстрелов ВСУ пострадали пять человек
В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены дома и объекты инфраструктуры (подробнее)