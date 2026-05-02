Нижний Новгород помогает Харцызску в восстановлении коммунальных сетей

В Харцызске продолжают ремонтировать объекты водоснабжения и водоотведения. Специалисты предприятия «Вода Донбасса» проводят восстановительные мероприятия при содействии коллег из региона-шефа - Нижнего Новгорода. Совместными усилиями коммунальщикам удалось успешно ликвидировать 107 аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В рамках ремонтных работ были заменены поврежденные участки труб на нескольких улицах города - Бирюзовой, Артема, Клары Цеткин, Добролюбова и Вокзальной.

- Благодаря слаженной работе сотрудников удалось оперативно ликвидировать порывы и нормализовать подачу воды жителям, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Свердловская и Московская области восстанавливают коммунальные сети в Тельманово. Регионы-шефы помогают в ремонте инфраструктуры ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть Горловки останется без воды на время ремонтных работ на водоводе

5 мая подача централизованного водоснабжения на часть Калининского района Горловки осуществляться не будет (подробнее)