В ФК «Шахтер» Донецк определили лучшего игрока на старте сезона 2026 года. Фото: ФК «Шахтер» Донецк

В ФК «Шахтер» Донецк выбрали лучшего игрока на старте сезона 2026 года. Им стал вратарь Адам Шиханматов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

- Именно его уверенная игра в апреле привлекла наибольшее внимание болельщиков, которые отдали ему свои голоса, отметив его вклад в добытый результат, - рассказали в пресс-службе.

Там поздравили Шиханматова с заслуженным признанием.

Кстати, футбольный клуб «Шахтер» из Донецка находится на четвертом месте в турнирной таблице.

Напомним, что в субботу, 2 мая, донецкий футбольный клуб «Шахтер» проведет выездной матч 6-го тура LEON-Второй лиги Дивизиона Б в Группе 1 против ФК «ПСК» из Краснодарского края. Встреча состоится в станице Динская на стадионе «Кубань» по адресу улица Красная, 1Б. Соперник «горняков» после пяти туров набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании матчей: Стало известно, кто поможет отремонтировать стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен (подробнее)