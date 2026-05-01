В Донецке состоялась премьера спектакля «Рейвенскрофт. Поместье ворона». Фото: Минкультуры ДНР

В Донецке на Основной сцене музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна состоялся премьерный показ детектива «Рейвенскрофт. Поместье ворона». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Меня привлекло необычное построение пьесы. И, как в лучших традициях жанра, здесь совершенно неожиданный финал. Меня как режиссёра порадовало ещё и наличие ярких женских образов. Я сразу понимал и представлял, кто из актрис будет задействован. Автор затрагивает вечную тему – правды. Весь спектакль строится вокруг этой правды. Инспектор Раффинг сам много раз говорит, что он такой человек, который всю жизнь пытается докопаться до истины, - рассказал главный режиссер театра Василий Маслий.

В Минкультуры ДНР назвали спектакль творческой удачей коллектива театра.

Ранее сообщалось, что на сцене Донецкого молодежного театра состоялась премьера мюзикла «Король Симба».

