Молодежь помогла убрать берега Первого городского пруда в Донецке

На берегах Первого городского пруда в Донецке прошла экологическая акция. Мероприятие, организованное в рамках Всероссийской акции «Вода России», собрало активистов, представителей различных организаций и ведомств, а также воспитанников донецкой школы №4 - кадетского корпуса имени А.В. Захарченко. Об этом сообщили в Минприроды ДНР.
- Неравнодушные граждане объединились ради общей цели - сделать любимое место отдыха горожан чище и безопаснее, - подчеркнули организаторы акции.
Совместными усилиями добровольцы очистили значительную часть береговой линии водоема от пластиковых бутылок, старых автомобильных шин, упаковок, полиэтиленовых пакетов, жестяных банок и прочих бытовых отходов. Особое внимание они уделили популярным местам отдыха у воды. В результате с берегов собрали около 50 мешков мусора.
В Минприроды ДНР поблагодарили всех участников мероприятия за активную гражданскую позицию и неравнодушие и выразили надежду, что число сторонников чистых берегов в Республике будет только расти.
