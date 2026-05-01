На автодороге Харцызск - Амвросиевка в страшном ДТП погиб 35-летний водитель

На автодороге Харцызск – Амвросиевка в Донецкой Народной Республике произошло страшное ДТП, в котором погиб 35-летний водитель. Ранним утром 1 мая на трассе столкнулись два легковых автомобиля - одна из машин загорелась.
- Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, деблокировали погибшего и потушили возгорание. Также оказали помощь троим пострадавшим из второго авто. Их передали фельдшерам, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ДНР.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Снежном на улице Ленина произошло столкновение двух легковых автомобилей. В одной из машин находились пять человек, трое из них погибли.
Кроме того, сообщалось, что на автостанции «Буденновская» в Донецке произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека, еще один – пострадал. Как пояснил глава городского округа Алексей Кулемзин, авария произошла с участием грузовика.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пытался скрыться: До 7 лет тюрьмы грозит водителю, сбившему человека на пешеходном переходе в центре Донецка
Дончанин, которого сбили на улице Артема, находится в крайне тяжелом состоянии (подробнее)