Ветеран СВО возглавил проект по развитию железнодорожного сообщения в ДНР

Новые железнодорожные маршруты могут появиться в ДНР

Финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи герои» Антон Ботнарев проходит стажировку в Министерстве транспорта ДНР и уже возглавил разработку проекта прямого железнодорожного сообщения с соседними регионами. Параллельно ведется работа над расширением и оптимизацией пригородной сети железнодорожного транспорта внутри самой Республики. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Александр Бондаренко.

- У нас сейчас много проектов, которые нацелены на развитие железнодорожного транспорта, в частности, пассажирских перевозок. И сегодня есть уже первые шаги в их реализации. С моим подопечным мы проработали практически применимые проекты, уже есть план действий в части организации пригородного сообщения с Ростовской областью. Этот проект как раз и возглавляет Антон Юрьевич, - отметил он.

По словам министра, успешная реализация планов принесет существенный социально-экономический эффект. Ожидается, что новые железнодорожные маршруты значительно улучшат транспортную доступность для жителей ДНР, снизят нагрузку на существующие автомобильные дороги и станут основой для дальнейшего масштабирования сети пригородного сообщения.

