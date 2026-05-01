Глава Мариуполя поздравил жителей города с праздником весны и труда. Фото: ТГ/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он подчеркнул, что 1 Мая всегда было про жизнь и про дело.

- Я знаю, что за каждым новым фасадом, за каждым метром уложенного асфальта стоите именно вы. Вашими руками и вашей верой в мирное будущее сегодня пишется новая история освобожденного Мариуполя, - сказал Кольцов.

Он поблагодарил врачей, учителей, рабочих, волонтеров и ветеранов труда за вклад в развитие Мариуполя.

Ранее сообщалось, что до 9 Мая в Мариуполя разместят около 250 единиц государственной символики. Также в городском округе продолжается благоустройство общественных пространств и памятных мест в преддверии Дня Победы.

Кроме того, сообщалось, что жители Мариуполя могут предложить площадки для избирательных участков. Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить максимальное удобство для всех граждан ДНР при голосовании на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы.

