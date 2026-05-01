Более 20 беспилотников ВСУ уничтожены за сутки над территорией ДНР

Благодаря работе системы «Купол Донбасса» удалось своевременно обнаружить и обезвредить дроны. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

Средства противовоздушной обороны ДНР за прошедшие сутки продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами. По данным Штаба обороны Республики, над территорией региона был нейтрализован и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Благодаря работе системы «Купол Донбасса» удалось своевременно обнаружить и обезвредить дроны, пытавшиеся пересечь воздушное пространство Республики.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника, - говорится в сообщении.

Штаб обороны в очередной раз обращается к жителям с настоятельной просьбой при обнаружении каких-либо обломков БПЛА, а также взрывоопасных предметов незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

Напомним, что днем ранее в ДНР отразили атаки 10 беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы пресекли попытки ВСУ атаковать ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали двое мирных жителей

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в ДНР, двое человек пострадали (подробнее)