В Югорском парке Макеевки начали монтаж еще двух фигур мамонтят.

В Югорском парке Макеевки начали монтаж еще двух фигур мамонтят. Об этом специалистов попросили сами жители города. Теперь семья мамонтов, которая состоит из отца семейства, мамы и их детеныша дополнится еще двумя фигурами мамонтят. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

Работы планируют завершить уже к маю. После чего общественное пространство будет официально открыто.

Также сообщается, что работники Администрации Макеевки установят время запуска музыкального фонтана, который размещен в парке.

Ранее сообщалось, что Летний парк из Волновахи Донецкой Народной Республики сыскал признание на федеральном уровне. Он стал лауреатом III Всероссийской парковой премии «Парки России», заняв первое место в номинации «Воссоединенные территории» категории «Парк года».

