В ДНР приступили к обследованию свалок и полигонов

Более углубленные проверки инспектируемых территорий намечены на второй квартал 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Минприроды ДНР вместе с представителями ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» и местных администраций приступили к предварительному обследованию ряда объектов по утилизации отходов на территории региона. Цель этих мероприятий - комплексная оценка экологической обстановки, выявление рисков для окружающей среды и здоровья граждан, а также формирование стратегии по снижению негативного воздействия.

В ходе плановых выездов были обследованы стихийная свалка бытовых отходов на улице Одинцова в Донецке, законсервированный полигон твердых коммунальных отходов в Мариуполе и территория Горловского химзавода.

- По итогам осмотров установлено, что для предотвращения разрастания этих объектов подъездные пути к ним перекрыты. Это позволяет снизить риски несанкционированного складирования отходов, - заявили в Минприроды ДНР.

Более углубленные проверки инспектируемых территорий намечены на второй квартал 2026 года. Инспекцию проведут после получения подтверждений об отсутствии взрывоопасных предметов на всех трех объектах.

