Часть Горловки останется без воды на время ремонтных работ на водоводе

Часть жителей Горловки столкнется с временным отсутствием централизованного водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами. Как сообщили в компании «Вода Донбасса», 5 мая будет временно приостановлена подача воды у части Калининского района. Это необходимо для проведения работ по врезке нового участка водовода.

Без водоснабжения временно останутся поселки шахты имени Калинина, Кондратьевка, а также жилмассив «Восточный».

В «Воде Донбасса» заверили, что после завершения всех запланированных работ подача воды возобновится в прежнем режиме.

- Запуск водовода запланирован 6 мая, - заявили на предприятии.

Жителям указанных адресов рекомендуют заранее позаботиться о создании необходимого запаса воды на время проведения ремонта.

Напомним, что более километра водопроводных сетей обновили в Горловке при содействии Кузбасса. Замена изношенных участков водопроводных труб ведется по всему городу.

