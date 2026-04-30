В Жовтневом районе Мариуполя обновили уличное освещение

За один день специалисты проложили почти 1,5 километра нового самонесущего изолированного провода и установили 50 новых современных светильников. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе специалисты предприятия «Мариупольгорсвет» провели комплексное обследование и ремонтные работы на сетях наружного освещения в Жовтневом районе.

Как уточнили в администрации города, инспекция затронула улицы Гранитную, Шота Руставели, Парашютную, Авиационную, Бахмутскую, Живописную, Профинтерна, Кренкеля, Урицкого и Кооперативную.

- Энергетики устранили причины коротких замыканий, проверили работу шкафов управления освещением и освободили электроопоры от старых проводов, - заявили в мэрии.

Также за один день специалисты проложили почти 1,5 километра нового самонесущего изолированного провода и установили полсотни новых современных светильников.

Напомним, что ранее в Мариуполе коммунальщики и энергетики устраняли последствия штормового ветра. В городе занимались уборкой поваленных ветром деревьев и проверяли состояние ЛЭП.

