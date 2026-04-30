В Иловайске провели историко-краеведческую игру с участием ветерана СВО

Почетным гостем мероприятия стал ветеран боевых действий Андрей Максименко. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В школе №13 в Иловайске учителя разработали для школьников историко-краеведческую игру «Наследники Победы». Мероприятие провели не только для того, чтобы развлечь детей, но и чтобы пробудить у них глубокий интерес к прошлому. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Почетным гостем мероприятия и членом жюри стал Андрей Максименко - ветеран боевых действий, который встал на защиту Донбасса еще в 2015 году. До ноября 2025 года он участвовал во многих знаковых боях.

Игра началась с разделения школьников на команды, каждая из которых была готова принять вызов и погрузиться в мир истории.

- Главная цель этого проекта заключалась в том, чтобы пробудить у школьников неподдельный интерес к истории родного края, глубоко изучить богатое историческое и культурное наследие нашей страны, а также воспитать чувство гордости и ответственности перед прошлыми поколениями, - отметили в фонде.

В ходе соревнования команды получали разнообразные творческие задания, охватывающие различные аспекты истории и краеведения.

- Видеть вас, молодые ребята, такими увлеченными историей, - это большая радость. Помните, что прошлое - это не просто страницы в учебниках, это основа нашего настоящего и будущего. Ваша задача - сохранить память о тех, кто боролся за нашу свободу, и передать эту эстафету будущим поколениям. Вы - настоящие наследники Победы! - подчеркнул ветеран.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

