В Мариуполе рассмотрели проект организации городского видеонаблюдения

Вместе с учредителем и руководителем группы компаний «ТНБ» Назарием Мушреф местные власти рассмотрели проект организации видеонаблюдения в городе. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе сделали еще один шаг к повышению безопасности городской среды - вместе с учредителем и руководителем группы компаний «ТНБ» Назарием Мушреф городские власти рассмотрели проект организации городского видеонаблюдения. Его в максимально сжатые сроки после полного обследования города подготовили специалисты компании. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что это первый этап по развертыванию в Мариуполе масштабной системы «Умный город». Благодаря установленным в городе видеокамерам сбор и аналитика данных будет идти в режиме реального времени, что позволит городским службам быстро реагировать на нештатные ситуации.

- Опыт крупнейших городов России продемонстрировал эффективность такого подхода. Например, в Москве и Санкт-Петербурге уже удалось значительно снизить количество чрезвычайных ситуаций, преступлений и дорожно-транспортных происшествий, - пояснил мэр.

По словам Моргуна, следующим этапом реализации проекта «Умный город» в Мариуполе будет подготовка помещений для размещения специалистов и их обучение навыкам обслуживания новых систем.

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