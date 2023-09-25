В ДНР приглашают молодежь к участию во всероссийских проектах

Молодым людям помогут реализовать их идеи. Фото: ОД ДР

В ДНР намерены уделять особое внимание молодежи. Об этом заявил в своем телеграм-канале Глава Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что города региона принимают участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Однако далеко не все воспользовались возможностью привлечения молодежи к участию в данном проекте.

- Полностью проигнорировали подачу заявок Ждановка, Кировское, Володарский, Старобешевский и Тельмановский районы. Прошу впредь уделять особое внимание молодежной политике и не допускать игнорирования участия во всероссийских проектах, - подчеркнул Пушилин.

Отметим, что конкурс «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты» проводится среди юных россиян возрастом от 14 до 35 лет. Приняв участие в нем, молодые люди могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин: «Считаю, что у нас крутая молодежь»

Лидер ДНР отметил, что несмотря на все выпавшие на их долю испытания, молодые люди сохранили веру в лучшее (подробнее)