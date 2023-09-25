Полицейские задержали жителя Донецка за покушение на убийство

Правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату в прохожих (архивное фото). Фото: МВД ДНР

В Донецке задержали мужчину, который сбросил гранату на прохожего из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением задней поверхности грудной клетки. Правоохранители установили, что гранату на улицу бросил нетрезвый злоумышленник. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Стражи порядка установили, что потерпевший получил телесные повреждения во дворе многоквартирного дома при взрыве гранаты, которую сбросил с четвертого этажа ранее судимый мужчина. Правоохранители установили, что нетрезвый злоумышленник бросил гранату в толпу людей, которые находились возле дома. В результате взрыва боеприпаса мужчина 1985 года рождения получил телесные повреждения, — отметили в МВД.

Материалы дела передали в Следственный комитет РФ по Донецкой Народной Республике. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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