В Мариуполе завершается ремонт школы и детского сада

Ремонтные работы в школе и детском саду Мариуполя близки к завершению, заявил Моргун. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе завершаются ремонтные работы в школе №29 и детском саду №156. Школа откроет свои двери для студентов медколледжа уже в октябре. Они будут продолжать учебу в здании отремонтированной школы, пока колледж не восстановят. Об этом заявил мэр Мариуполя Олег Моргун, посетивший оба объекта.

— В здании детского сада уже выполнены внутренние отделочные работы, на финальном этапе облицовка фасада. Благоустройство прилегающей территории строители планируют завершить в первых числах октября, — заявил мэр. — Растет степень готовности и СШ №29. Строители Московской области практически полностью окончили внутреннюю отделку помещений, приступили к работам по благоустройству прилегающей территории.

Как сообщала «КП Донецк», в Мариуполе ускоряют принятие на баланс уже построенных домов и выдачу ордеров на квартиры.

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