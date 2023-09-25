В Горловке продолжается ремонт автодороги на улице Ленина

В Горловке продолжается ремонт дорожного полотна на двух улицах (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горловке продолжается ремонт участка автодороги на улице Ленина протяженность 6, 1 километров. Ремонтные работы также ведут на улице Горловской дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— Специалисты подрядной организации продолжают ремонт участка протяженностью 6,1 км по проспекту Ленина. Дорожники уложили уже свыше 34,6 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальтобетона. Ведется установка бордюрного камня. Продолжается фрезерование по улице Горловской дивизии, где предстоит восстановить порядка 5,2 км дорожного покрытия, — отметили в пресс-службе.

Ранее на улице Горловской дивизии восстановили 39,5 тыс. квадратных метров дородного полотна. В Минтрансе региона добавили, что на прошлой неделе специалисты отремонтировали 1,2 км дорожного покрытия по улице Первомайской.

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