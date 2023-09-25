Спикер Совфеда РФ Матвиенко отметила мужественность избирателей в новых регионах

Валентина Матвиенко высоко оценила работу членов избиркомов и мужественность избирателей в новых регионах России. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула мужественность и героизм избирателей, журналистов, наблюдателей, полицейских и членов избирательных комиссий в новых регионах. Матвиенко заявила, что они проявили настоящее мужество, не побоявшись прийти на избирательные участки.

— Люди там проявили настоящее мужество. Несмотря на угрозы, на обстрелы со стороны Украины, они не испугались, пришли на участки и отдали свой голос за мирное благополучное будущее вместе с Россией, подтвердив итоги референдумов. Героически работали члены избирательных комиссий, наблюдатели, журналисты, сотрудники правоохранительных органов, — заявила спикер Совфеда на первом пленарном заседании СФ.

Матвиенко добавила, что выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходили в полном соответствии с российским законодательством и при очень высокой явке.

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