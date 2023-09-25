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НовостиПолитика25 сентября 2023 10:51

В суд ДНР передали дело комроты ВСУ за приказ убить мирного жителя Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего комроты ВСУ, который отдал приказ убить мирного жителя в Мариуполе
Виктория ПОДАРОВА
Дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу (архивное фото)

Дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу (архивное фото)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд уголовное дело в отношении 37-летнего командира роты ВСУ Александра Чоловского. Он отдал приказ об убийстве мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В марте 2022 года Чоловский, находясь на боевой позиции в Мариуполе, получил по рации информацию от подчиненных ему военнослужащих о передвижении гражданского автомобиля, после чего отдал им приказ открыть огонь на поражение. Выполняя приказ Чоловского, военнослужащие расстреляли из автоматов автомобиль, — заявили в прокуратуре. — От полученных ранений мирный житель скончался на месте преступления.

Уголовное дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как сообщала «КП Донецк», ранее суд ДНР вынес приговоры двум боевикам ВСУ за расстрел людей в Мариуполе.

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