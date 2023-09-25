В суд ДНР передали дело комроты ВСУ за приказ убить мирного жителя Мариуполя

Дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу (архивное фото)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд уголовное дело в отношении 37-летнего командира роты ВСУ Александра Чоловского. Он отдал приказ об убийстве мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В марте 2022 года Чоловский, находясь на боевой позиции в Мариуполе, получил по рации информацию от подчиненных ему военнослужащих о передвижении гражданского автомобиля, после чего отдал им приказ открыть огонь на поражение. Выполняя приказ Чоловского, военнослужащие расстреляли из автоматов автомобиль, — заявили в прокуратуре. — От полученных ранений мирный житель скончался на месте преступления.
Уголовное дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Как сообщала «КП Донецк», ранее суд ДНР вынес приговоры двум боевикам ВСУ за расстрел людей в Мариуполе.
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