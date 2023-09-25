Денис Пушилин заявил, что подготовка ДНР к отопительному сезону идет по плану

Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет по графику, заявил Пушилин (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подготовка региона к осенне-зимнему сезону идет по плану. Хороший рост показателей за две недели показали Дебальцево и Володарский район Республики. Об этом Денис Пушилин сообщил по итогам оперативного совещания с членами Правительства, главами министерств и ведомств ДНР.

— В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по плану, отставание наблюдается у Зугрэса (79,5%), Ясиноватой (85,9%), Волновахского района (90,2%), Першотравневого района (89,5%), а также по некоторым объектам министерств. Показали за две недели хороший рост Дебальцево и Володарский район, — отметил Денис Пушилин.

Как сообщала «КП Донецк», Денис Пушилин поручил улучить работу МФЦ и повысить квалификацию специалистов. Глава региона подчеркнул, что жители жалуются на график работы, очереди и некачественное оказание услуг в отделениях МФЦ,

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