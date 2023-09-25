Денис Пушилин поручил улучшить работу МФЦ ДНР

Денис Пушилин поручил улучшить работу МФЦ в ДНР и повысить квалификации сотрудников (архивное фото). Фото: МФЦ ЛНР

Глава Донецкой Народной Республики поручил улучшить работы отделений МФЦ и повысить квалификации сотрудников. Денис Пушилин заявил, что жители Республики жалуются на большие очереди и некачественные услуги в отделениях МФЦ.

— Жители региона при получении услуг МФЦ жалуются на большие очереди, невозможность дозвониться на горячую линию, некачественное оказание услуг, некомпетентность сотрудников, нехватку отделений в периферийных населенных пунктах. Поручил Минэкономразвития ДНР подготовить предложения по улучшению работы отделений МФЦ в регионе и повышению квалификации сотрудников, — отметил Глава региона.

Пушилин подчеркнули, что предыдущее его поручение выполнили — теперь некоторые МФЦ работают до 20:00.

— Есть и хорошие сдвиги, поручение выполнено: время приема граждан увеличено в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Шахтерске, Енакиево, Дебальцево, Харцызске, Кировском, там МФЦ работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 часов, в субботу – с 9:00 до 15:00, — добавил глава Республики.

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