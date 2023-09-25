В Ясиноватой планируют запустить производство питьевой воды

Инвестор для запуска производства питьевой воды в Ясиноватой уже найден, он из Челябинской области. Фото: ДАН

В Ясиноватой планируют открыть предприятие по производству питьевой воды. Предположительный инвестор уже найден, он из Челябинской области. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— У нас планируется запуск промышленной линии по производству питьевой воды, газированной и негазированной, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», Ясиноватую, Донецк, Горловку и Макеевку перевели на ежедневную подачу воды. По информации министерства строительства и ЖКХ, в сейчас эти города получают воду ежедневно с 17:00 до 22:00. Ранее в Ясиноватой установили рекорд по ремонту дорог. Около 63 тысяч квадратных метров нового асфальтного полотна уложили в городе к середине сентября 2023 года. Власти заявили, что планируется отремонтировать еще несколько тысяч квадратных метров дорог в Ясиноватой.

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