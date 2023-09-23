Двое мужчин ранены обстрелом ВСУ в селе Озеряновка в ДНР

Количество раненых украинским обстрелом горловчан увеличилось до двух человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 сентября украинские войска открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители.

- В результате обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин, - отметил он, добавив позже, что количество раненых украинским обстрелом горловчан увеличилось до двух человек.

Тем временем о пострадавших сообщили также в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 сентября по состоянию на 19:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Озеряновка - по улице Бойко ранены мужчины 1974 и 1980 годов рождения, - отметили там.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил о семи пострадавших жителях ДНР за день

Украинские боевики ранили пять мирных жителей Донецка и двоих в Ясиноватой 22 сентября (подробнее)